«Нью-Йорк Джайентс» уволили координатора защиты Шейна Боуэна

«Джайентс» занимают 30-е место в лиге по ярдам, очкам и перехватам, несмотря на наличие Брайана Бернса, Декстера Лоуренса, Кейвона Тибодо и новичка Абдула Картера. Команда пять раз в сезоне упускала преимущества более чем в 10 очков в четвертой четверти — больше всех в НФЛ.