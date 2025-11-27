Ричмонд
Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации

«Нью-Орлеан Сейнтс» провели просмотр кикера Джастина Такера. Это был первый его визит в клуб НФЛ после окончания 10-матчевой дисквалификации за нарушение политики личного поведения.

«Балтимор Рейвенс» отчислили Такера 5 мая после 13 сезонов в команде. В расследовании лиги фигурировали обвинения в ненадлежащем поведении во время массажных процедур в 2012—2016 годах. Такер отвергает все обвинения.

«Сейнтс» также посмотрели кикера Кейда Йорка: действующий игрок Блейк Групи дважды промахнулся в матче с «Атланта Фэлконс» и по сезону реализовал 18 из 26 филд-голов (69,2%).

Такер — семикратный участник Матча звезд, пятикратный член символической сборной сезона и самый точный кикер в истории НФЛ (89,1%). Он выигрывал Супербоул XLVII и ранее владел рекордом лиги по дальности удара (66 ярдов). В 2024 году он показал самый низкий процент реализации филд-голов за карьеру — 73,3%.