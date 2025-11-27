Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации

Такер — семикратный участник Матча звезд, пятикратный член символической сборной сезона и самый точный кикер в истории НФЛ (89,1%). Он выигрывал Супербоул XLVII и ранее владел рекордом лиги по дальности удара (66 ярдов). В 2024 году он показал самый низкий процент реализации филд-голов за карьеру — 73,3%.