Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Каролины» Тревон Мериг дисквалифицирован за удар соперника в пах

НФЛ отстранила сейфти «Каролина Пэнтерс» Тревона Мерига на один матч за неспортивное поведение в матче с «Сан-Франциско Фотинайнерс», который прошел в понедельник и завершился со счётом 20:9 в пользу команды из Калифорнии.

Источник: Спортс"

В одном из эпизодов четвертой четверти Мериг ударил ресивера «Сан-Франциско» Джуана Дженнингса в пах. Лига сообщила, что игрок нарушил «Правило 12, раздел 3, статья 1», которое касается действий, «не соответствующих общим принципам спортивного поведения», включая «удар кулаком, предплечьем или попытку удара ногой в соперника».

После финального свистка Дженнингс ответил ударом Меригу в лицо. НФЛ изучит этот эпизод для возможного штрафа, однако, по информации NFL Network, дисквалифицирован будет только Мериг.

Игрок сможет вернуться в основной состав «Пэнтерс» после матча 13-го тура с «Лос-Анджелес Рэмс».

Сейфти вправе оспорить решение лиги.