Защитник «Каролины» Тревон Мериг дисквалифицирован за удар соперника в пах

В одном из эпизодов четвертой четверти Мериг ударил ресивера «Сан-Франциско» Джуана Дженнингса в пах. Лига сообщила, что игрок нарушил «Правило 12, раздел 3, статья 1», которое касается действий, «не соответствующих общим принципам спортивного поведения», включая «удар кулаком, предплечьем или попытку удара ногой в соперника».
После финального свистка Дженнингс ответил ударом Меригу в лицо. НФЛ изучит этот эпизод для возможного штрафа, однако, по информации NFL Network, дисквалифицирован будет только Мериг.
Игрок сможет вернуться в основной состав «Пэнтерс» после матча 13-го тура с «Лос-Анджелес Рэмс».
Сейфти вправе оспорить решение лиги.