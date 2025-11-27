Защитник «Каролины» Тревон Мериг дисквалифицирован за удар соперника в пах

НФЛ отстранила сейфти «Каролина Пэнтерс» Тревона Мерига на один матч за неспортивное поведение в матче с «Сан-Франциско Фотинайнерс», который прошел в понедельник и завершился со счётом 20:9 в пользу команды из Калифорнии.