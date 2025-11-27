«Баффало» подписал ресивера Брэндина Кукса

Квотербек «Баффало» Джош Аллен в прошлом матче против «Хьюстон Тексанс» бросил два перехвата и набрал менее 215 ярдов пасом. Лидером команды по приемам мяча является Калил Шакир (54 приема, 564 ярда), а тайт-энд Далтон Кинкейд, лидирующий по тачдаунам (четыре), пропустил две недели из-за травмы задней поверхности бедра. Новичок Кион Коулмен остается вторым по числу приемов (32), но два последних матча провел вне заявки по решению тренера.