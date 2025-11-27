Ричмонд
«Баффало» подписал ресивера Брэндина Кукса

«Баффало Биллс» усилили группу принимающих, подписав ресивера Брэндина Кукса, который покинул «Нью-Орлеан Сейнтс».

Источник: Спортс"

32-летний Кукс в нынешней регулярке сделал 19 приемов на 165 ярдов.

Квотербек «Баффало» Джош Аллен в прошлом матче против «Хьюстон Тексанс» бросил два перехвата и набрал менее 215 ярдов пасом. Лидером команды по приемам мяча является Калил Шакир (54 приема, 564 ярда), а тайт-энд Далтон Кинкейд, лидирующий по тачдаунам (четыре), пропустил две недели из-за травмы задней поверхности бедра. Новичок Кион Коулмен остается вторым по числу приемов (32), но два последних матча провел вне заявки по решению тренера.

«Биллс» станут шестой командой в карьере Кукса. При успешной игре он приблизится к отметке в 10 000 ярдов за карьеру — сейчас на его счету 9 697 ярдов и 60 тачдаунов на 729 приемах.

«Баффало» с результатом 7−4 борется за попадание в плей-офф.