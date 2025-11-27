Ричмонд
НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграет с «Грин-Бэй», «Даллас» встретится с «Канзас-Сити» и другие матчи

С 27 ноября по 2 декабря пройдут матчи 13-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ).

Регулярный чемпионат.

13-я неделя.

27 ноября.

Детройт — Грин-Бэй — 21.00.

28 ноября.

Даллас — Канзас-Сити — 0.30.

Балтимор — Цинциннати — 4.20.

Филадельфия — Чикаго — 23.00.

30 ноября.

Индианаполис — Хьюстон — 21.00.

Каролина — Лос-Анджелес Рэмс — 21.00.

Кливленд — Сан-Франциско — 21.00.

Майами — Нью-Орлеан — 21.00.

Нью-Йорк Джетс — Атланта — 21.00.

Тампа-Бэй — Аризона — 21.00.

Теннесси — Джексонвилл — 21.00.

1 декабря.

Сиэтл — Миннесота — 0.05.

Лос-Анджелес Чарджерс — Лас-Вегас — 0.25.

Питтсбург — Баффало — 0.25.

Вашингтон — Денвер — 4.20.

2 декабря.

Нью-Ингленд — Нью-Йорк Джайентс — 4.15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.