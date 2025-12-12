Ричмонд
НФЛ. 15-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграет с «Атлантой», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс», другие матчи

С 12 по 15 декабря пройдут матчи 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Источник: Спортс"

Национальная футбольная лига (НФЛ).

Регулярный чемпионат.

15-я неделя.

12 декабря.

Тампа-Бэй — Атланта — 04.15.

14 декабря.

Джексонвилл — Нью-Йорк Джетс — 21.00.

Канзас-Сити — Лос-Анджелес Чарджерс — 21.00.

Нью-Ингленд — Баффало — 21.00.

Нью-Йорк Джайентс — Вашингтон — 21.00.

Филадельфия — Лас-Вегас — 21.00.

Хьюстон — Аризона — 21.00.

Цинциннати — Балтимор — 21.00.

Чикаго — Кливленд — 21.00.

15 декабря.

Денвер — Грин-Бэй — 00.25.

Лос-Анджелес Рэмс — Детройт — 00.25.

Нью-Орлеан — Каролина — 00.25.

Сан-Франциско — Теннесси — 00.25.

Сиэтл — Индианаполис — 00.25.

Даллас — Миннесота — 04.20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Лидеры в нападении:

Пас: Джастин Херберт (ЛАЧ) — 12/26, 139 ярдов, 1 тд, 1 перехват; Джейлен Хертс (ФИЛ) — 21/40, 240 ярдов, 4 перехвата.

Вынос: Джастин Херберт (ЛАЧ) — 10 попыток, 66 ярдов; Сейкуон Баркли (ФИЛ) — 20 попыток, 122 ярда, 1 тд.

Прием: Каймани Вайдел (ЛАЧ) — 1 прием, 60 ярдов; Эй Джей Браун (ФИЛ) — 6 приемов, 100 ярдов.

Восток АФК.

Нью-Ингленд 11−2 (+110).

Баффало 9−4 (+83).

Майами 6−7 (-15).

Нью-Йорк Джетс 3−10 (-93).

Север АФК.

Питтсбург 7−6 (-3).

Балтимор 6−7 (-9).

Цинциннати 4−9 (-99).

Кливленд 3−10 (-78).

Юг АФК.

Джексонвилл 9−4 (+56).

Хьюстон 8−5 (+75).

Индианаполис 8−5 (+91).

Теннесси 2−11 (-156).

Запад АФК.

Денвер 11−2 (+73).

Лос-Анджелес Чарджерс 9−4 (+28).

Канзас-Сити 6−7 (+63).

Лас-Вегас 2−11 (-136).

Восток НФК.

Филадельфия 8−5 (+18).

Даллас 6−6−1 (-5).

Вашингтон 3−10 (-92).

Нью-Йорк Джайентс 2−11 (-88).

Север НФК.

Грин-Бэй 9−3−1 (+75).

Чикаго 9−4 (-1).

Детройт 8−5 (+90).

Миннесота 5−8 (-26).

Юг НФК.

Тампа-Бэй 7−6 (-26).

Каролина 7−6 (-50).

Атланта 4−9 (-61).

Нью-Орлеан 3−10 (-109).

Запад НФК.

Лос-Анджелес Рэмс 10−3 (+152).

Сиэтл 10−3 (+161).

Сан-Франциско 9−4 (+38).

Аризона 3−10 (-66).