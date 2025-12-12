НФЛ. 15-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграет с «Атлантой», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс», другие матчи

Национальная футбольная лига (НФЛ).
Регулярный чемпионат.
15-я неделя.
12 декабря.
Тампа-Бэй — Атланта — 04.15.
14 декабря.
Джексонвилл — Нью-Йорк Джетс — 21.00.
Канзас-Сити — Лос-Анджелес Чарджерс — 21.00.
Нью-Ингленд — Баффало — 21.00.
Нью-Йорк Джайентс — Вашингтон — 21.00.
Филадельфия — Лас-Вегас — 21.00.
Хьюстон — Аризона — 21.00.
Цинциннати — Балтимор — 21.00.
Чикаго — Кливленд — 21.00.
15 декабря.
Денвер — Грин-Бэй — 00.25.
Лос-Анджелес Рэмс — Детройт — 00.25.
Нью-Орлеан — Каролина — 00.25.
Сан-Франциско — Теннесси — 00.25.
Сиэтл — Индианаполис — 00.25.
Даллас — Миннесота — 04.20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Лидеры в нападении:
Пас: Джастин Херберт (ЛАЧ) — 12/26, 139 ярдов, 1 тд, 1 перехват; Джейлен Хертс (ФИЛ) — 21/40, 240 ярдов, 4 перехвата.
Вынос: Джастин Херберт (ЛАЧ) — 10 попыток, 66 ярдов; Сейкуон Баркли (ФИЛ) — 20 попыток, 122 ярда, 1 тд.
Прием: Каймани Вайдел (ЛАЧ) — 1 прием, 60 ярдов; Эй Джей Браун (ФИЛ) — 6 приемов, 100 ярдов.
Восток АФК.
Нью-Ингленд 11−2 (+110).
Баффало 9−4 (+83).
Майами 6−7 (-15).
Нью-Йорк Джетс 3−10 (-93).
Север АФК.
Питтсбург 7−6 (-3).
Балтимор 6−7 (-9).
Цинциннати 4−9 (-99).
Кливленд 3−10 (-78).
Юг АФК.
Джексонвилл 9−4 (+56).
Хьюстон 8−5 (+75).
Индианаполис 8−5 (+91).
Теннесси 2−11 (-156).
Запад АФК.
Денвер 11−2 (+73).
Лос-Анджелес Чарджерс 9−4 (+28).
Канзас-Сити 6−7 (+63).
Лас-Вегас 2−11 (-136).
Восток НФК.
Филадельфия 8−5 (+18).
Даллас 6−6−1 (-5).
Вашингтон 3−10 (-92).
Нью-Йорк Джайентс 2−11 (-88).
Север НФК.
Грин-Бэй 9−3−1 (+75).
Чикаго 9−4 (-1).
Детройт 8−5 (+90).
Миннесота 5−8 (-26).
Юг НФК.
Тампа-Бэй 7−6 (-26).
Каролина 7−6 (-50).
Атланта 4−9 (-61).
Нью-Орлеан 3−10 (-109).
Запад НФК.
Лос-Анджелес Рэмс 10−3 (+152).
Сиэтл 10−3 (+161).
Сан-Франциско 9−4 (+38).
Аризона 3−10 (-66).