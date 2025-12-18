Ричмонд
Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста «Лейкерс»

NBC: брат игрока клуба НФЛ арестован за угон машины баскетболиста «Лейкерс».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Самсон Накауа, брат игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лос-Анджелес Рэмс» Пуки Накауа, арестован по подозрению в неправомерном завладении внедорожником баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Адоу Тиеро, сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

По данным полиции, Самсон Накауа и Трей Роуз без разрешения завладели автомобилем баскетболиста, после чего прибыли в отель в районе Вест-Голливуд и оставили угнанный внедорожник на парковке. В ходе проверки записей камер наблюдения сотрудники правоохранительных органов идентифицировали подозреваемых и вскоре задержали их. Оба обвиняются в завладении транспортным средством без согласия владельца и остаются под стражей.

Накауа 24 года, он выступает за «Рэмс» с 2023 года, когда был выбран командой на драфте в пятом раунде. Тиеро 21 год, игрок был выбран «Бруклин Нетс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации — 2025 под общим 36-м номером, однако в июле в рамках первого в истории лиги обмена между семью командами перешел в «Лейкерс». Он дебютировал в ноябре в игре регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс», в которой набрал 4 очка.