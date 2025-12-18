Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста «Лейкерс»

Накауа 24 года, он выступает за «Рэмс» с 2023 года, когда был выбран командой на драфте в пятом раунде. Тиеро 21 год, игрок был выбран «Бруклин Нетс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации — 2025 под общим 36-м номером, однако в июле в рамках первого в истории лиги обмена между семью командами перешел в «Лейкерс». Он дебютировал в ноябре в игре регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс», в которой набрал 4 очка.