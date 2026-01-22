Владелец «Биллс»: «Тренерский штаб настоял на выборе Киона Коулмена на драфте»

«Могу я вмешаться? Я хочу объяснить ситуацию с Кионом. Тренерский штаб настаивал на его выборе. Я не говорю, что Брэндон не задрафтовал бы его, но это был не его следующий вариант. Брэндон проявил командный подход и прислушался к мнению тренеров, которые были уверены в этом игроке. За это его по каким-то причинам критиковали, а он ничего не говорил. Я здесь, чтобы рассказать, как все было на самом деле», — сказал Пегула.