«Пэтриотс» и «Сихокс» прибыли в Сан-Хосе для участия в Супербоуле LX

«Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс» прибыли в Калифорнию за неделю до Супербоула LX. «Пэтриотс» приземлились в аэропорту Сан-Хосе в воскресенье в 15:51 по восточному времени, а «Сиэтл» последовал за соперником в 17:25.

Последний раз команды встречались в Супербоуле по итогам сезона-2014, когда «Нью-Ингленд» победил благодаря перехвату Малколма Батлера в зачетной зоне.

Победа «Сихокс» принесет клубу второй приз Ломбарди в истории, тогда как успех «Нью-Ингленда» означал бы седьмой — рекордный в истории лиги — титул.

В Супербоуле LX «Пэтриотс», несмотря на статус номинальных хозяев, сыграют в полностью белом гостевом комплекте, тогда как «Сиэтл» выйдет на поле в домашней форме темного-синего цвета.

Матч «Нью-Ингленд» — «Сиэтл» начнется в ночь с воскресенья на понедельник, в 2:30 по московскому времени.