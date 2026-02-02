«Пэтриотс» и «Сихокс» прибыли в Сан-Хосе для участия в Супербоуле LX

Последний раз команды встречались в Супербоуле по итогам сезона-2014, когда «Нью-Ингленд» победил благодаря перехвату Малколма Батлера в зачетной зоне.
Победа «Сихокс» принесет клубу второй приз Ломбарди в истории, тогда как успех «Нью-Ингленда» означал бы седьмой — рекордный в истории лиги — титул.
В Супербоуле LX «Пэтриотс», несмотря на статус номинальных хозяев, сыграют в полностью белом гостевом комплекте, тогда как «Сиэтл» выйдет на поле в домашней форме темного-синего цвета.
Матч «Нью-Ингленд» — «Сиэтл» начнется в ночь с воскресенья на понедельник, в 2:30 по московскому времени.