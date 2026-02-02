«Аризона» назначила Майка Лафлера главным тренером

Лафлер последние три сезона работал координатором нападения «Рэмс» в штабе Шона Маквея. За это время команда трижды выходила в плей-офф, а в сезоне-2025 заняла первое место в НФЛ по набранным очкам и ярдам, дойдя до финала НФК. Лафлер стал шестым главным тренером, вышедшим из тренерского «дерева» Маквея.
Назначение означает смену вектора для «Аризоны» после увольнения Джонатана Гэннона, специалиста с бэкграундом в защите. «Кардиналс» завершили прошлый сезон с результатом 3−14 и заняли последнее место в дивизионе Запад НФК. В плей-офф они не выходили с 2021 года.
38-летний Лафлер ранее работал в штабах «Кливленда», «Атланты» и «Сан-Франциско», а также был координатором нападения «Нью-Йорк Джетс» в 2021—2022 годах.