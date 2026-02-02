«Аризона» назначила Майка Лафлера главным тренером

Лафлер последние три сезона работал координатором нападения «Рэмс» в штабе Шона Маквея. За это время команда трижды выходила в плей-офф, а в сезоне-2025 заняла первое место в НФЛ по набранным очкам и ярдам, дойдя до финала НФК. Лафлер стал шестым главным тренером, вышедшим из тренерского «дерева» Маквея.