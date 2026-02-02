В «Лас-Вегасе» планируют после Супербоула объявить о назначении Клинта Кьюбиака на пост главного тренера

Кьюбиак также проходил собеседования в «Аризоне», «Атланте», «Балтиморе», «Майами» и «Нью-Йорк Джайентс», однако после второго интервью именно «Рейдерс» сосредоточились на его кандидатуре. Ранее он работал координатором нападения «Миннесоты» (2021) и «Нью-Орлеана» (2024), а также ассистентом в «Денвере».