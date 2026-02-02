В «Лас-Вегасе» планируют после Супербоула объявить о назначении Клинта Кьюбиака на пост главного тренера

38-летний Кьюбиак проводит первый сезон в роли координатора нападения «Сиэтла». По итогам регулярного чемпионата команда заняла третье место в НФЛ по набранным очкам и восьмое — по ярдам, а в плей-офф набрала 72 очка за два матча, выйдя в Супербоул.
Кьюбиак также проходил собеседования в «Аризоне», «Атланте», «Балтиморе», «Майами» и «Нью-Йорк Джайентс», однако после второго интервью именно «Рейдерс» сосредоточились на его кандидатуре. Ранее он работал координатором нападения «Миннесоты» (2021) и «Нью-Орлеана» (2024), а также ассистентом в «Денвере».
«Лас-Вегас» завершил сезон с результатом 3−14, показав худшее нападение в лиге по очкам и ярдам.