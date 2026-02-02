Ричмонд
В «Лас-Вегасе» планируют после Супербоула объявить о назначении Клинта Кьюбиака на пост главного тренера

«Лас-Вегас Рейдерс» рассматривают координатора нападения «Сиэтл Сихокс» Клинта Кьюбиака в качестве следующего главного тренера команды, сообщили инсайдеры NFL Network. Официально оформить назначение клуб сможет только после Супербоула LX.

Источник: Спортс"

38-летний Кьюбиак проводит первый сезон в роли координатора нападения «Сиэтла». По итогам регулярного чемпионата команда заняла третье место в НФЛ по набранным очкам и восьмое — по ярдам, а в плей-офф набрала 72 очка за два матча, выйдя в Супербоул.

Кьюбиак также проходил собеседования в «Аризоне», «Атланте», «Балтиморе», «Майами» и «Нью-Йорк Джайентс», однако после второго интервью именно «Рейдерс» сосредоточились на его кандидатуре. Ранее он работал координатором нападения «Миннесоты» (2021) и «Нью-Орлеана» (2024), а также ассистентом в «Денвере».

«Лас-Вегас» завершил сезон с результатом 3−14, показав худшее нападение в лиге по очкам и ярдам.