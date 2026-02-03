Ричмонд
НФЛ оштрафовала «Сиэтл» на $5 млн из-за ситуации с владельцем (The Wall Street Journal)

НФЛ оштрафовала «Сиэтл Сихокс» на $5 млн в 2025 году за несоблюдение требований лиги к структуре владения клубом, сообщает The Wall Street Journal. По информации источника, лига недовольна тем, что Джоди Аллен затягивает процесс продажи команды.

Источник: Спортс"

При этом НФЛ официально опровергла факт наложения штрафа, а представители «Сихокс» отказались от комментариев. Тем не менее, как отмечается в публикации, лига ожидает продажи клуба с тех пор, как в 2018 году скончался владелец Пол Аллен. Его сестра Джоди получила контроль над активами с обязательством направить вырученные средства на благотворительность.

Ранее НФЛ не настаивала на продаже, поскольку до 2024 года действовало условие аренды стадиона «Люмен Филд», по которому 10% суммы сделки подлежали бы выплате штату Вашингтон. Формального дедлайна на продажу в завещании Аллена нет, однако лига, по данным источника, не готова мириться с бессрочным сохранением команды в текущем статусе.

Сообщение о штрафе появилось на фоне слухов о возможной продаже «Сихокс» после Супербоула, хотя официально клуб эту информацию опроверг. Ситуация потенциально может привести к юридическому конфликту между владельцем и лигой.