НФЛ оштрафовала «Сиэтл» на $5 млн из-за ситуации с владельцем (The Wall Street Journal)

При этом НФЛ официально опровергла факт наложения штрафа, а представители «Сихокс» отказались от комментариев. Тем не менее, как отмечается в публикации, лига ожидает продажи клуба с тех пор, как в 2018 году скончался владелец Пол Аллен. Его сестра Джоди получила контроль над активами с обязательством направить вырученные средства на благотворительность.
Ранее НФЛ не настаивала на продаже, поскольку до 2024 года действовало условие аренды стадиона «Люмен Филд», по которому 10% суммы сделки подлежали бы выплате штату Вашингтон. Формального дедлайна на продажу в завещании Аллена нет, однако лига, по данным источника, не готова мириться с бессрочным сохранением команды в текущем статусе.
Сообщение о штрафе появилось на фоне слухов о возможной продаже «Сихокс» после Супербоула, хотя официально клуб эту информацию опроверг. Ситуация потенциально может привести к юридическому конфликту между владельцем и лигой.