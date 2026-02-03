НФЛ оштрафовала «Сиэтл» на $5 млн из-за ситуации с владельцем (The Wall Street Journal)

При этом НФЛ официально опровергла факт наложения штрафа, а представители «Сихокс» отказались от комментариев. Тем не менее, как отмечается в публикации, лига ожидает продажи клуба с тех пор, как в 2018 году скончался владелец Пол Аллен. Его сестра Джоди получила контроль над активами с обязательством направить вырученные средства на благотворительность.