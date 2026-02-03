НФЛ будет проводить по одному матчу регулярного сезона на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие несколько лет

В рамках долгосрочной стратегии развития НФЛ планирует расширять присутствие флаг-футбола в Испании. Программа NFL Flag была запущена в стране в 2024 году и уже действует в школах Мадрида, Барселоны и Сарагосы при поддержке Федерации американского футбола Испании.