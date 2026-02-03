Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НФЛ будет проводить по одному матчу регулярного сезона на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие несколько лет

НФЛ объявила о многолетнем соглашении на проведение матчей регулярного сезона в Мадриде, начиная с сезона-2026. Игры будут проходить на стадионе Сантьяго Бернабеу, домашней арене мадридского «Реала».

Источник: Спортс"

Первый матча НФЛ в Мадриде прошел в 2025 году. Лига рассматривает Испанию как один из приоритетных международных рынков: по оценкам НФЛ, в стране насчитывается около 11 млн болельщиков.

В рамках долгосрочной стратегии развития НФЛ планирует расширять присутствие флаг-футбола в Испании. Программа NFL Flag была запущена в стране в 2024 году и уже действует в школах Мадрида, Барселоны и Сарагосы при поддержке Федерации американского футбола Испании.

На данный момент подтверждено, что в сезоне-2026 в Мадриде пройдет один матч регулярного чемпионата. Подробности — участники, дата и время начала — будут объявлены позднее вместе с полным расписанием сезона.