Мехико с 2026 года вновь будет принимать матчи регулярного сезона НФЛ

НФЛ объявила о возвращении матчей регулярного сезона в Мехико, начиная с сезона-2026. Игры будут проходить на стадионе «Банорте» в течение как минимум трех лет.

Источник: Спортс"

Ранее НФЛ уже проводила пять матчей регулярного чемпионата в Мехико — в 2005, 2016, 2017, 2019 и 2022 годах. Мексика остается крупнейшим международным рынком лиги за пределами США: аудитория НФЛ в стране оценивается примерно в 40 млн болельщиков.

Также лига продлила медиапартнерство с TelevisaUnivision, обеспечив трансляции матчей и контента НФЛ по всей стране. В сезоне-2026 в Мехико пройдет один матч регулярного чемпионата — участники, дата и время начала будут объявлены позднее вместе с расписанием.