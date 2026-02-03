Мехико с 2026 года вновь будет принимать матчи регулярного сезона НФЛ

Также лига продлила медиапартнерство с TelevisaUnivision, обеспечив трансляции матчей и контента НФЛ по всей стране. В сезоне-2026 в Мехико пройдет один матч регулярного чемпионата — участники, дата и время начала будут объявлены позднее вместе с расписанием.