© VK, 1999-2026
«Сиэтл Сихокс» стали чемпионами Супербоула LX

«Сиэтл Сихокс» обыграли в Супербоуле «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13.

Источник: Спортс"

Первый тачдаун в игре произошел только в четвертой четверти — до этого игроки «Сихокс» набирали очки исключительно филд-голами. Лишь второй раз в истории Супербоула три четверти команды не могли заработать тачдаун.

Квотербек «Пэтриотс» Дрейк Мэй попал под сэк шесть раз и совершил три потери мяча (два перехвата и один фамбл).

«Сихокс» завоевали второй приз Ломбарди в своей истории. Предыдущий был выигран по итогам сезона 2013 года. Также «Сиэтл» проигрывал в Супербоулах по итогам сезонов 2005 и 2014.

У «Нью-Ингленда» статистика в Супербоулах — шесть побед, шесть поражений.