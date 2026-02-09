«Сиэтл Сихокс» стали чемпионами Супербоула LX

Первый тачдаун в игре произошел только в четвертой четверти — до этого игроки «Сихокс» набирали очки исключительно филд-голами. Лишь второй раз в истории Супербоула три четверти команды не могли заработать тачдаун.
Квотербек «Пэтриотс» Дрейк Мэй попал под сэк шесть раз и совершил три потери мяча (два перехвата и один фамбл).
«Сихокс» завоевали второй приз Ломбарди в своей истории. Предыдущий был выигран по итогам сезона 2013 года. Также «Сиэтл» проигрывал в Супербоулах по итогам сезонов 2005 и 2014.
У «Нью-Ингленда» статистика в Супербоулах — шесть побед, шесть поражений.