«Майами» отчислил Тайрика Хилла и еще троих футболистов

Таким образом «Долфинс» освободили более $56 млн под потолком зарплат в 2026 году. В феврале у Хилла должны были стать полностью гарантированными $11 млн по контракту.
Хилл восстанавливается после тяжелой травмы ноги, полученной в 4-м туре сезона-2025 (вывих колена и разрыв связок). В прошлой регулярке он успел провести четыре матча, набрав 21 прием на 265 ярдов и один тачдаун.
32-летний Хилл провел в «Майами» четыре сезона после обмена из «Канзас-Сити Чифс» в 2022 году. В первых двух из них он превышал отметку 1 700 ярдов за сезон, а в 2023 году лидировал в НФЛ по ярдам на приеме (1 799) и тачдаунам (13). За карьеру у него 819 приемов, 11 363 ярда и 83 тачдауна.