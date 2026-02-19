«Майами» отчислил Тайрика Хилла и еще троих футболистов

32-летний Хилл провел в «Майами» четыре сезона после обмена из «Канзас-Сити Чифс» в 2022 году. В первых двух из них он превышал отметку 1 700 ярдов за сезон, а в 2023 году лидировал в НФЛ по ярдам на приеме (1 799) и тачдаунам (13). За карьеру у него 819 приемов, 11 363 ярда и 83 тачдауна.