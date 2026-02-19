В НФЛ начался период использования франчайз-тегов

Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.
Одним из главных кандидатов на франчайз-тег считается раннинбек «Сиэтл Сихокс» Кеннет Уокер. Четырехлетний период дебютного контракта он завершил ярким выступлением в плей-офф — 376 ярдов на выносе в трех матчах и награда MVP Супербоула LX. Применение франчайз-тега к Уокеру обойдется «Сиэтлу» примерно в $14,1 млн.
Среди других возможных кандидатов — ресивер «Даллас Каубойс» Джордж Пикенс (стоимость тега около $28 млн), тайт-энд «Атланта Фэлконс» Кайл Питтс (примерно $16 млн) и ди-энд «Цинциннати Бенгалс» Трей Хендриксон (около $30,2 млн).
В прошлом году франчайз-тег был использован лишь дважды — «Бенгалс» в отношении Ти Хиггинса и «Канзас-Сити Чифс» в отношении гарда Трея Смита. Это был самый низкий показатель с 2006 года.