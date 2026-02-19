10 квотербеков, сыгравших в Супербоуле хуже Дрейка Мэя

У Дрейка Мэя получился странный сезон: по итогам регулярки он едва не стал MVP, уступив Мэттью Стэффорду по сути в один голос. Однако в каждом матче плей-офф квотербек «Пэтриотс» испытывал серьезные затруднения, попадал под сэки и терял мячи. Разумеется, во многом это связано с молодой и неопытной линией нападения, но Мэй и сам передерживал мяч и не попадал в открытых принимающих.
Выступление в Супербоуле получилось для Мэя неудачным, хотя в четвертой четверти он сумел немного подправить статистику, набрав два пасовых тачдауна (первый и вовсе получился крутым). Сильно расстраиваться 23-летнему игроку не стоит: играть в Супербоуле против сильнейшей защиты — тяжелое испытание. Даже некоторые легендарные квотербеки предпочтут не вспоминать о некоторых своих финалах.
Вот 10 квотербеков, которые выступили в Супербоуле как минимум не лучше, чем Мэй.
10. Мэтт Хассельбек («Сиэтл»)
- Супербоул XL (сезон-2005)
- Итог: поражение от «Питтсбурга» 10:21
- Статистика: 26/49, 273 ярда, 1 тд, 1 перехват
Одно из самых незапоминающихся выступлений квотербеков в истории Супербоула — ни с хорошей, ни с плохой стороны. Хассельбек слабо смотрелся под давлением защиты «Стилерс» и не смог помочь команде набрать больше 10 очков, хотя по итогам регулярки попал в Матч звезд.
9. Трент Дилфер («Балтимор»)
- Супербоул XXXV (сезон-2000)
- Итог: победа над «Джайентс» 34:7
- Статистика: 12/25, 153 ярда, 1 тд, 0 перехватов
Дилфер занимает почетное место в списке самых невыдающихся квотербеков с чемпионскими перстнями. В том «Балтиморе» все вопросы решала элитарная защита, а задачей Трента было не испортить. В Супербоуле он именно что не отсвечивал — реализовал меньше 50% передач, бросал короткие безопасные передачи, но и ошибок не совершил.
8. Бен Ротлисбергер («Питтсбург»)
- Супербоул XL (сезон-2005)
- Итог: победа над «Сиэтлом» 21:10
- Статистика: 9/21, 123 ярда, 0 тд, 2 перехвата
Как и у Мэя, это был второй сезон Ротлисбергера в лиге. Тогда он еще был очень далек от своей топовой формы с Антонио Брауном на приеме и Левеоном Беллом в бэкфилде. Молодой Биг Бен бросил всего девять точных передач и два перехвата! Его общее выступление несколько спасла успешная игра на выносе. Ну, и общая победа команды, разумеется. Но скорее вопреки игре своего квотербека.
7. Патрик Махоумс («Канзас-Сити»)
- Супербоул LIX (сезон-2024)
- Итог: поражение от «Филадельфии» 22:40
- Статистика: 21/32, 257 ярдов, 3 тд, 2 перехвата
Еще свежи воспоминания об избиении Махоумса в Новом Орлеане. Когда квотербека «Чифс» валяли защитники «Тампы», ощущение было другим — как будто он единственный в поле воин. А вот против «Иглс» Патрик откровенно ошибался. Самая страшная ошибка — пик-сикс, подаренный Куперу Дежину. Только в мусорное время двукратный MVP сумел подправить ужасную статистику.
6. Кэм Ньютон («Каролина»)
- Супербоул 50 (сезон-2015)
- Итог: поражение от «Денвера» 10:24
- Статистика: 18/41, 265 ярдов, 0 тд, 1 перехват
«Супермен» зашел в Супербоул в статусе MVP и результатом 15−1 в регулярке. Увы, в решающем матче ошибалась вся «Каролина» (провал пас-протекшна, дропы принимающих), а сам Кэм — пуще многих. В историю вошел эпизод, когда потерявший мяч Ньютон не стал за ним прыгать на землю. Спустя много лет он подтвердил в подкасте то, о чем все догадывались сразу же — квотербек просто испугался получить удар от защитников.
5. Рекс Гроссман («Чикаго»)
- Супербоул XLI (сезон-2006)
- Итог: поражение от «Индианаполиса» 17:29
- Статистика: 20/28, 165 ярдов, 1 тд, 2 перехвата
Как с таким квотербеком можно было дойти до Супербоула? Дарнолд вот успел к своему походу за призом Ломбарди отцепить от себя ярлык мем-квотербека, а вот Гроссман — нет. Дождь во время матча только обострил проблемы со снэпом. «Секси Рекси» не просто не помогал своей команде бороться за победу, а натурально сдал игру в четвертой четверти, бросив два перехвата (один из них пик-сикс).
4. Пейтон Мэннинг («Денвер»)
- Супербоулы XLVIII и 50 (сезоны 2013 и 2015)
- Итог: поражение от «Сиэтла» 8:43 и победа над «Каролиной» 24:10
- Статистика: 34/49, 280 ярдов, 1 тд, 2 перехвата; 13/23, 141 ярд, 0 тд, 1 перехват
Такую глыбу, как Пейтон Мэннинг, пришлось вписать сразу за два Супербоула — проигранный и выигранный. Такая уж у него судьба: распасовщик, бивший рекорды в регулярке, к финальной игре превращался в тыкву. В игре против «Сиэтла» все падало из рук с самого начала, и единственный тачдаун квотербек заработал только в мусорное время. А если 280 ярдов вам кажутся приличным показателем, то учитывайте, что для них потребовалось бросить мяч почти 50 раз.
В Супербоуле 50 «Бронкос» также побеждали вопреки игре Мэннинга, который из-за хронической травмы шеи уже перестал нормально чувствовать свое тело. За характер и стойкость — респект, но если говорить чисто про игровую технику, то на это больно было смотреть. Его перехват поймал 125-килограммовый защитник и только одна из 10 третьих попыток завершилась набором первой. Последнее родео было не про красоту, а про справедливость.
3. Джаред Гофф («ЛА Рэмс»)
- Супербоул LIII (сезон-2018)
- Итог: поражение от «Нью-Ингленда» 3:13
- Статистика: 19/38, 229 ярдов, 0 тд, 1 перехват
Визуальные впечатления сильнее итоговой статистики — Билл Беличик и Брайан Флорес тактически переиграли Шона Маквея (в чем молодой тренер признался сразу после матча) и поставили Гоффа в тупик. После каждого неточного паса квотербек «Рэмс» стоял с лицом человека, оказавшегося в стране, где все говорят на непонятном языке. То поражение надолго выбило Гоффа из колеи — вплоть до ренессанса в «Детройте» он перестал восприниматься как лидер, с которым можно достичь больших высот.
2. Рич Гэннон («Окленд»)
- Супербоул XXXVII (сезон-2002)
- Итог: поражение от «Тампа-Бэй» 21:48
- Статистика: 24/44, 272 ярда, 2 тд, 5 перехватов
Бедолага Гэннон был принесен в жертву одной из самых мощных защит XXI века. Вот как в 2002 году выглядели все квотербеки против «Тампы»: 50,8% точных передач, 155,6 пасовых ярда за игру, 10 тачдаунов, 31 перехват, рейтинг 48,4. Кроме того, после увольнения Джона Грудена (технически — его обмена) в «Окленде» не стали запариваться со сменой сигналов в нападении. А поскольку «Бакканирс» тренировал именно Груден, то его защитники фактически пришли на экзамен с готовыми ответами. Пять перехватов Гэннона до сих пор антирекорд Супербоула.
1. Керри Коллинс («НЙ Джайентс»)
- Супербоул XXXV (сезон-2000)
- Итог: поражение от «Балтимора» 7:34
- Статистика: 15/39, 112 ярдов, 0 тд, 4 перехвата
Защита «Балтимора», страшная как ядерная война, заставила Коллинса выглядеть как парня с улицы, который имеет весьма приблизительное представление об игре на позиции квотербека. Четыре перехвата выглядят большой удачей для «Джайентс». Больше 10 ярдов за драйв они набрали только дважды. Единственный тачдаун в игре был набран с возврата начального удара.
По материалам The Ringer