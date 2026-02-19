10 квотербеков, сыгравших в Супербоуле хуже Дрейка Мэя

Такую глыбу, как Пейтон Мэннинг, пришлось вписать сразу за два Супербоула — проигранный и выигранный. Такая уж у него судьба: распасовщик, бивший рекорды в регулярке, к финальной игре превращался в тыкву. В игре против «Сиэтла» все падало из рук с самого начала, и единственный тачдаун квотербек заработал только в мусорное время. А если 280 ярдов вам кажутся приличным показателем, то учитывайте, что для них потребовалось бросить мяч почти 50 раз.