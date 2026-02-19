Майк Эванс продолжит карьеру в 2026 году и выйдет на рынок свободных агентов

Эванс провел все 12 сезонов в лиге за «Тампа-Бэй» после выбора под 7-м номером драфта-2014. В августе ему исполнится 33 года. За карьеру он набрал 13 052 ярда на приеме и 108 тачдаунов (866 приемов). В сезоне-2025 из-за травм он сыграл лишь восемь матчей (30 приемов, 368 ярдов, 3 тачдауна), и его серия из 11 подряд сезонов с 1 000+ ярдами на старте карьеры прервалась.