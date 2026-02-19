Роберт Вудс завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ. Он дважды выходил в Супербоул с «Лос-Анджелес Рэмс»

Выпускник университета Южной Калифорнии был выбран во втором раунде драфта-2013 «Баффало Биллс» и провел четыре сезона в Нью-Йорке. Затем он перешел в «Рэмс», где выдал два подряд сезона с 1 000+ ярдами (2018, 2019) и стал чемпионом Супербоула в составе клуба. Позже он выступал за «Теннесси Тайтенс», «Хьюстон Тексанс» и находился в составе «Питтсбург Стилерс» в 2025 году, но в регулярном сезоне не сыграл.