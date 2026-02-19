Рич Бизаччиа покинул пост координатора спецбригад «Грин-Бэй»

До прихода в «Пэкерс» Бизаччиа работал в «Лас-Вегас Рейдерс», где в 2021 году исполнял обязанности главного тренера после отставки Джона Грудена. Под его руководством «Рейдерс» завершили регулярный сезон с результатом 7−5 и вышли в плей-офф.