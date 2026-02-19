Ресивер «Канзас-Сити» Раши Райс обвинен в нападении на бывшую девушку

В прошлом сезоне Райс пропустил первые шесть матчей из-за дисквалификации НФЛ за участие в ДТП на высокой скорости в межсезонье-2024. Он признал вину по обвинениям в тяжком преступлении третьей степени, связанном с причинением серьезного вреда здоровью в результате столкновения и уличных гонок, и был приговорен к 30 дням тюрьмы и пяти годам испытательного срока. В сезоне он совершил 53 приема на 571 ярд с пятью тачдаунами, а «Канзас-Сити» завершил регулярный чемпионат с результатом 6−11 и не вышел в плей-офф.