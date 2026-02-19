Ричмонд
Ресивер «Канзас-Сити» Раши Райс обвинен в нападении на бывшую девушку

Бывшая девушка ресивера «Канзас-Сити Чифс» Раши Райса подала иск, в котором утверждает, что игрок на протяжении полутора лет неоднократно применял к ней физическое насилие. Сумма требований истца Дакоды Джонс превышает $1 млн.

Источник: Спортс"

В иске говорится, что в декабре 2023 года Райс якобы душил Джонс после «эскалации агрессивного поведения» и продолжал применять насилие вплоть до июля 2025 года. Среди описанных действий — захваты, удушение, толчки, удары, а также бросание предметов и порча мебели. Утверждается, что часть эпизодов произошла во время беременности Джонс, у которой двое детей от Райса. В документе упоминаются кровотечения, отеки и синяки.

Представители игрока не прокомментировали ситуацию. «Канзас-Сити» сообщил, что осведомлен об иске и находится в контакте с НФЛ. Лига заявила, что дело находится на рассмотрении.

В прошлом сезоне Райс пропустил первые шесть матчей из-за дисквалификации НФЛ за участие в ДТП на высокой скорости в межсезонье-2024. Он признал вину по обвинениям в тяжком преступлении третьей степени, связанном с причинением серьезного вреда здоровью в результате столкновения и уличных гонок, и был приговорен к 30 дням тюрьмы и пяти годам испытательного срока. В сезоне он совершил 53 приема на 571 ярд с пятью тачдаунами, а «Канзас-Сити» завершил регулярный чемпионат с результатом 6−11 и не вышел в плей-офф.