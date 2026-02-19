Умер Нил Дален, выигравший семь Супербоулов в качестве функционера

Дален начал работу в «Сан-Франциско» в 1979 году в должности администратора тренерского штаба, когда команда завершила сезон с результатом 2−14. Уже через два года «Фотинайнерс» под руководством Билла Уолша и квотербека Джо Монтаны выиграли первый в истории клуба приз Ломбарди в Супербоуле XVI. Он работал в организации до 1996 года.