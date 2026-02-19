Умер Нил Дален, выигравший семь Супербоулов в качестве функционера

Дален делит второе место по числу чемпионских титулов с Томом Брэди, уступая только Биллу Беличику (восемь титулов). Как функционер «Сан-Франциско» он участвовал в чемпионских сезонах 1981, 1984, 1988, 1989 и 1994 годов, а затем способствовал завоеванию «Денвером» титулов в сезонах-1997 и 1998.
Дален начал работу в «Сан-Франциско» в 1979 году в должности администратора тренерского штаба, когда команда завершила сезон с результатом 2−14. Уже через два года «Фотинайнерс» под руководством Билла Уолша и квотербека Джо Монтаны выиграли первый в истории клуба приз Ломбарди в Супербоуле XVI. Он работал в организации до 1996 года.
Позднее Дален занял пост директора по футбольному персоналу в «Денвере», а с 1999 по 2001 год был генеральным менеджером клуба. За этот период «Бронкос» одержали 25 побед при 23 поражениях.