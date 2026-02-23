Футболист НФЛ ушел из жизни в возрасте 25 лет

Мур был выбран во втором раунде драфта-2021 и провел первые три сезона в НФЛ в составе «Аризона Кардиналс». В 2024 году он получил вывих правого колена на сборах «Атланта Фэлконс» и не сыграл за команду. В 2025 году он подписал контракт с «Миннесотой», но получил травму на возврате панта в первом предсезонном матче и пропустил второй сезон подряд.