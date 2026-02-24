Ричмонд
«Атланта» использует франчайз-тег в отношении Кайла Питтса

«Атланта Фэлконс» планируют применить франчайз-тег к тайт-энду Кайлу Питтсу. В этом случае игрок в сезоне-2026 получит около $16,3 млн.

Источник: Спортс"

Питтс был выбран под четвертым номером драфта-2021 и в дебютном сезоне набрал 1 000 ярдов на приеме.

Сообщается, что долгосрочное соглашение остается предпочтительным вариантом для обеих сторон, и у клуба и игрока будет время до 15 июля, чтобы договориться о многолетнем контракте вместо тега.

В сезоне-2025 Питтс установил личные рекорды по числу приемов (88) и ярдов (928), а также повторил лучший показатель по тачдаунам на приеме (пять).

Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.