Центр «ЛА Чарджерс» Брэдли Боузмен объявил о завершении карьеры

Центр «Лос-Анджелес Чарджерс» Брэдли Боузмен сообщил в соцсетях о завершении карьеры в НФЛ.

Источник: Спортс"

«Эта игра дала мне очень многое — уроки, дружбу на всю жизнь и воспоминания, которые моя семья сохранит навсегда. Я вложил в этот путь все и ухожу благодарным и гордым», — написал Боузмен.

Уроженец Алабамы провел восемь сезонов в НФЛ и вышел в стартовом составе в 110 матчах. Он был выбран «Балтимор Рейвенс» в шестом раунде драфта-2018 и последние два года выступал за «Лос-Анджелес».

У Боузмена оставался один год по двухлетнему контракту на $6,5 млн, однако гарантированных выплат не предусматривалось. Его нагрузка под потолком зарплат в 2026 году в размере $6,9 млн будет снята с платежной ведомости «Чарджерс».

Ожидается, что клуб будет искать усиление на позиции центра. Среди возможных вариантов на рынке свободных агентов называется Тайлер Линдербаум из «Балтимора».