«Нью-Ингленд» отчислил раннинбека Антонио Гибсона

«Нью-Ингленд Пэтриотс» объявили об отчислении раннинбека Антонио Гибсона. Игрок восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки, полученного в матче 5-го тура сезона-2025.

Источник: Спортс"

В 2026 году его контракт должен был занять $4,14 млн под потолком зарплат.

Следующий сезон станет для 27-летнего Гибсона седьмым в НФЛ. Он выступал за «Вашингтон Коммандерс» с 2020 по 2023 год, а затем провел два сезона в «Нью-Ингленде».

В составе «Пэтриотс» в бэкфилде остаются Рамондрей Стивенсон и Трейвейон Хендерсон, а также Террелл Дженнингс, Элайджа Митчелл и Лан Ларисон.

За карьеру Гибсон провел 83 матча (35 в стартовом составе), набрав 3 287 ярдов и 24 тачдауна на выносе, а также 1 495 ярдов и семь тачдаунов на приеме. Он также вернул 56 начальных ударов на 1 407 ярдов с одним тачдауном.