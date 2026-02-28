«Детройт» осенью сыграет матч регулярного сезона НФЛ в Мюнхене

Президент и CEO «Лайонс» Род Вуд отметил, что клуб активно развивает немецкий рынок и рассчитывает сыграть перед местными болельщиками. Ресивер Амон-Ра Сент-Браун заявил, что давно мечтал провести матч в Германии — на родине своей матери.