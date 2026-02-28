Шон Пейтон: «Намерение запретить туш-пуш не было связано с безопасностью игроков»

«Я не думаю, что если этот розыгрыш когда-нибудь уберут, то это будет из-за безопасности. В прошлом году мы обсуждали это два часа, а за полчаса до этого приняли правило, которое привело к более чем тысяче дополнительных возвратов начального удара. Какой из этих розыгрышей более рискованный? Тысяча дополнительных возвратов. Если мы когда-нибудь откажемся от туш-пуша, то это будет потому, что он нам не нравится. И это нормально», — сказал Пейтон на пресс-конференции во время съезда скаутов.