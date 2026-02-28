35-летний тайт-энд Зак Эрц намерен восстановиться после разрыва крестообразных связок и продолжить карьеру

Несмотря на пропуск четырех матчей, в сезоне-2025 Эрц стал вторым в команде по числу приемов (50) и тачдаунов на приеме (четыре), а также третьим по ярдам (504). За карьеру он набрал 825 приемов, 8 592 ярда и 57 тачдаунов — это пятый, восьмой и 11-й показатели в истории среди тайт-эндов соответственно.