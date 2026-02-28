«Чикаго» разрешил лайнбекеру Тремейну Эдмундсу искать варианты обмена

В прошлом сезоне Эдмундс стал лидером «Беарс» по захватам (112), а также оформил девять сбитых передач, четыре перехвата, один сэк и подобранный фамбл, несмотря на пропуск четырех матчей из-за травмы паха. Выбранный в первом раунде драфта-2018 «Баффало Биллс», он во всех восьми сезонах в НФЛ набирал не менее 102 захватов.