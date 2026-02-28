Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист Лебедев рассказал о впечатлениях от просмотра американского футбола

Ему понравилась комбинационная составляющая игры.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шестикратный чемпион мира по хоккею Юрий Лебедев при просмотре американского футбола выделял комбинационность этого спорта. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Лебедев познакомился с американским футболом в Канаде в 1972 году во время Суперсерии.

«Мне в этой игре нравились комбинации, но надо было просто знать правила. Игру в основном показывали ночью, когда нам не спалось, — сказал Лебедев. — Не знаю, как играют сейчас, но раньше такие классные передачи отдавали через все поле. Один игрок отдает пас вперед на 20 метров, тот сначала мяч не видит, потом поворачивает голову, ловит его и потом заносит».

«Конечно, это надо умудриться такие пасы раздавать. У нас в гостинице было два такие здоровых охранника, которые, оказывается, раньше в американский футбол играли. Нашей команде выделяли всегда один этаж в гостинице, никто в нем больше не жил. Эти охранники садились в лифт напротив друг друга с оружием, не пускали больше никого. Они с нами в автобусе ездили», — добавил он.