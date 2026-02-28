Хоккеист Лебедев рассказал о впечатлениях от просмотра американского футбола

«Конечно, это надо умудриться такие пасы раздавать. У нас в гостинице было два такие здоровых охранника, которые, оказывается, раньше в американский футбол играли. Нашей команде выделяли всегда один этаж в гостинице, никто в нем больше не жил. Эти охранники садились в лифт напротив друг друга с оружием, не пускали больше никого. Они с нами в автобусе ездили», — добавил он.