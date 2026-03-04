«Аризона» отчислит Кайлера Мюррея. Квотербек сможет играть в другой команде на минимальном контракте

Мюррей должен получить $36,8 млн гарантированных выплат за сезон-2026, поэтому ожидается, что он подпишет контракт с новым клубом на ветеранский минимум — аналогично тому, как Расселл Уилсон присоединился к «Питтсбургу» после отчисления из «Денвера» в 2024 году.
Мюррей обратился к болельщикам «Кардиналс» в социальных сетях:
«Всем, кто поддерживал меня и проявлял доброту к моей семье и ко мне во время моего времени в Аризоне — от всего сердца спасибо. Я больше всего хотел стать тем, кто прервёт 77-летнюю засуху этой организации, и мне жаль, что я не справился. Я желаю этому сообществу и своим товарищам по команде только лучшего».
Первый номер драфта-2019 был признан лучшим новичком нападения, дважды участвовал в Матче звезд и вывел «Аризону» в плей-офф по итогам сезона-2021. Однако в последние годы команда испытывала трудности: в январе клуб уволил главного тренера Джонатана Гэннона после результата 15−36 за три сезона.
Контракт Мюррея, подписанный в 2022 году, стал одним из факторов расставания. Чтобы избавиться от соглашения, клуб готов принять $54,7 млн в качестве неиспользуемых средств под потолком зарплат.