«Аризона» отчислит Кайлера Мюррея. Квотербек сможет играть в другой команде на минимальном контракте

«Всем, кто поддерживал меня и проявлял доброту к моей семье и ко мне во время моего времени в Аризоне — от всего сердца спасибо. Я больше всего хотел стать тем, кто прервёт 77-летнюю засуху этой организации, и мне жаль, что я не справился. Я желаю этому сообществу и своим товарищам по команде только лучшего».