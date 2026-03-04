Ричмонд
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»

НФЛ объявила, что «Атланта Фэлконс» станет одной из команд, участвующих в мадридском матче регулярного сезона-2026. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», домашней арене футбольного клуба «Реал Мадрид».

Источник: Спортс"

В сезоне-2026 НФЛ проведет девять матчей за пределами США — больше, чем когда-либо. Игры пройдут на четырех континентах, в семи странах и на восьми стадионах.

Соперник «Атланты», а также дата и время начала игры будут объявлены вместе с полным расписанием сезона-2026 этой весной.

Испания считается одним из важных международных рынков для НФЛ — по оценкам лиги, там около 11 млн болельщиков. В рамках развития спорта НФЛ также планирует расширять программу NFL Flag в стране. Флаг-футбол — бесконтактная версия американского футбола — дебютирует на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.