Центр «Чикаго» Дрю Дэллмен намерен завершить карьеру в 27 лет

В сезоне-2025 квотербек Кейлеб Уильямс попал под 24 сэка после 68 в дебютном сезоне. По данным PFF, линия нападения «Чикаго» заняла третье место в НФЛ по итогам года, а Дэллмен отобрался в Матч звезд.