Центр «Чикаго» Дрю Дэллмен намерен завершить карьеру в 27 лет

Центр «Чикаго Беарс» Дрю Дэллмен планирует завершить карьеру после пяти сезонов в НФЛ. Игрок уже уведомил клуб о своем решении.

Источник: Спортс"

По информации ESPN, «Чикаго» пригласил на просмотр центра Тайлера Бьядеша, недавно отчисленного «Вашингтон Коммандерс».

27-летний Дэллмен присоединился к «Беарс» перед сезоном-2025. Он подписал трехлетний контракт и вместе с Джо Туни и Джоной Джексоном стал одним из столпов обновленной линии нападения.

В сезоне-2025 квотербек Кейлеб Уильямс попал под 24 сэка после 68 в дебютном сезоне. По данным PFF, линия нападения «Чикаго» заняла третье место в НФЛ по итогам года, а Дэллмен отобрался в Матч звезд.

Выбранный «Атлантой Фэлконс» в четвертом раунде драфта-2021, Дэллмен провел 74 матча в НФЛ и выходил в стартовом составе 57 раз.