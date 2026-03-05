«Индианаполис» применил транзишн-тег к квотербеку Дэниелу Джонсу

По условиям тега Джонс получит полностью гарантированные $37,8 млн за сезон-2026. Транзишн-тег дает «Колтс» право повторить любое предложение, которое игрок может получить от другого клуба, однако в случае его ухода команда не получит компенсацию на драфте.
Это редкий случай: к квотербекам транзишн-тег не применяли с 1996 года, когда «Атланта Фэлконс» использовала его на Джеффе Джордже. Тогда игрок в итоге подписал однолетний контракт на $3,6 млн.
«Колтс» продолжат переговоры с Джонсом о долгосрочном контракте. У сторон есть время до 15 июля, чтобы договориться о продлении.
Джонс восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в декабре прошлого года. Есть вероятность, что он не будет готов к первой неделе сезона-2026. В его отсутствие в прошлом сезоне «Индианаполис» выпускал Филипа Риверса, возобновившего карьеру, а также новичка Райли Леонарда.
Выбранный под шестым номером на драфте-2019 «Нью-Йорк Джайентс», Джонс присоединился к «Колтс» в прошлое межсезонье и выиграл конкуренцию за место стартового квотербека. В сезоне-2025 он реализовал 261 из 384 передач (68%), набрал 3101 ярд, бросил 19 тачдаунов при восьми перехватах, а также оформил пять тачдаунов на выносе.