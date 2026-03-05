«Индианаполис» применил транзишн-тег к квотербеку Дэниелу Джонсу

Джонс восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в декабре прошлого года. Есть вероятность, что он не будет готов к первой неделе сезона-2026. В его отсутствие в прошлом сезоне «Индианаполис» выпускал Филипа Риверса, возобновившего карьеру, а также новичка Райли Леонарда.