«Нью-Ингленд» отчислит Стефона Диггса

Диггс присоединился к «Нью-Ингленд Пэтриотс» год назад, подписав трехлетний контракт на $63,5 млн. В сезоне-2025 он провел 17 матчей в регулярном чемпионате и оформил 85 приемов на 1 013 ярдов с 4 тачдаунами.