«Питтсбург» отчислит тайт-энда Джонну Смита

«Питтсбург Стилерс» уведомили тайт-энда Джонну Смита о его отчислении после одного сезона в команде. Этот шаг позволит клубу сэкономить $7 млн под потолком зарплат.

Источник: Спортс"

30-летний Смит перешел в «Питтсбург» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Майами Долфинс». На момент сделки у него оставался один год по контракту.

За последние четыре сезона тайт-энд выступал за четыре клуба: «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Атланта Фэлконс», «Майами Долфинс» и «Питтсбург Стилерс». В НФЛ он дебютировал в составе «Теннесси Тайтенс», где провел первые четыре года карьеры.

Единственный раз Смит был выбран в Матч звезд после сезона-2024 в составе «Майами», когда установил личные рекорды — 88 приемов, 884 ярда на приеме и 8 тачдаунов. В сезоне-2025 за «Стилерс» он сделал 38 приемов на 222 ярда и занес 2 тачдауна.