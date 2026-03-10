«Филадельфия» продлила контракт с ди-тэклом Джорданом Дэвисом на $78 млн

Дэвис должен был провести сезон-2026 по опции пятого года в контракте новичка, однако «Филадельфия» решила заранее оформить долгосрочное соглашение. Средняя зарплата по новому контракту составит $26 млн в год — это второй показатель среди ди-тэклов наравне с бывшим игроком команды Милтоном Уильямсом. Больше только у Криса Джонса из «Канзас-Сити Чифс».