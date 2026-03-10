Перешедший в «Рэмс» Трент Макдаффи стал самым высокооплачиваемым корнербеком в истории НФЛ

До подписания нового соглашения только три корнербека имели контракты на сумму $100 млн и более — Соус Гарднер («Индианаполис Колтс»), Дензел Уорд («Кливленд Браунс») и Джейси Хорн («Каролина Пэнтерс»). Гарднер ($30,1 млн в год) и Дерек Стингли-младший ($30 млн в год) были единственными игроками позиции с зарплатой не менее $30 млн за сезон.