«Лас-Вегас» потратил $282 млн на свободных агентов в первый день переговоров

Также «Лас-Вегас» договорился о трехлетнем контракте с принимающим Джейленом Нейлором на $35 млн ($23 млн гарантированы). В защиту клуб приобрел ди-эндов Квити Пэя (3 года, $48 млн) и Малколма Кунса (1 год, $11 млн), корнербека Эрика Стоукса (3 года, $30 млн, $20 млн гарантированы), а также лайнбекеров Накоби Дина (3 года, $36 млн) и Куэя Уокера (3 года, $40,5 млн, $28 млн гарантированы).