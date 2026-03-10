Ричмонд
Майк Эванс покидает «Тампа-Бэй» после 12 сезонов и переходит в «Сан-Франциско»

«Сан-Франциско Фотинайнерс» договорились с принимающим Майком Эвансом о трехлетнем контракте.

Источник: Спортс"

Эванс провел первые 12 сезонов карьеры в составе «Тампа-Бэй Бакканирс» и помог клубу выиграть Супербоул в сезоне-2020. До травм в сезоне-2025 он выдал серию из 11 сезонов подряд с 1000 и более ярдами на приеме — это повторение рекорда Джерри Райса и самый длинный такой отрезок с начала карьеры.

На счету Эванса 108 тачдаунов на приеме за карьеру — десятый результат в истории лиги. До него только два игрока меняли команду после того, как набрали 100 и более тачдаунов за один клуб: Джерри Райс и Крис Картер.

В сезоне-2025 Эванс пропустил девять матчей из-за сотрясения мозга и травмы ключицы. Он завершил год с 30 приемами на 368 ярдов и 3 тачдаунами.