«Канзас-Сити» подпишет MVP Супербоула LX

«Канзас-Сити Чифс» договорились о контракте с раннинбеком Кеннетом Уокером, ранее выступавшим за «Сиэтл Сихокс». Соглашение рассчитано на три года и может принести игроку до $45 млн, из которых $28,7 млн гарантированы.

Источник: Спортс"

Сделка будет официально зарегистрирована в среду. 25-летний Уокер выходит на рынок свободных агентов после сезона, в котором стал MVP Супербоула LX.

В плей-офф он сделал 65 выносов на 313 ярдов и занес 4 тачдауна в трех матчах. Уокер также стал первым MVP Супербоула, сменившим команду в следующее межсезонье, со времен сейфти Декстера Джексона, который после победы «Тампа-Бэй Бакканирс» в сезоне-2002 подписал контракт с «Аризона Кардиналс».

В прошлом сезоне нападение «Канзас-Сити» занимало 25-е место в НФЛ по выносным ярдам за игру (106,6) и 20-е по средней результативности выносов (4,21 ярда).