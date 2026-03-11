Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставочный турнир по флаг-футболу с участием звезд НФЛ перенесут в Лос-Анджелес из-за войны в Иране

Турнир Fanatics Flag Football Classic, организованный Томом Брэди, пройдет в Лос-Анджелесе вместо Эр-Рияда. Соревнование состоится 21 марта на стадионе BMO, где также пройдет олимпийский турнир по флаг-футболу на Играх-2028.

Источник: Спортс"

В турнире примут участие действующие и бывшие игроки НФЛ. Брэди и квотербек «Филадельфия Иглс» Джейлен Хертс станут капитанами команды Founders FFC, которую будет тренировать Шон Пейтон. Командой Wildcats FFC будут руководить квотербеки Джейден Дэниелс и Джо Бурроу, а главным тренером выступит Кайл Шенахен.

Перед турниром капитаны выберут составы из списка игроков, в который входят Сейкуон Баркли, Майлс Гарретт, Оделл Бекхэм и Роб Гронковски. Комиссионерами турнира станут члены Зала славы НФЛ Дрю Бриз и Ларри Фицджералд.

Также в турнире выступит команда USA Football. Ее капитанами станут Амир Браун и Даррелл «Хауш» Дусетт, а тренером — Хорхе Каскудо.