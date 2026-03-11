Ричмонд
Трэвис Келси продолжит карьеру и проведет 14-й сезон в «Канзас-Сити»

«Канзас-Сити Чифс» переподписали тайт-энда Трэвиса Келси на один год. По контракту гарантирована сумма в $12 млн, максимальная выплата может составить $15 млн.

Источник: Спортс"

36-летний Келси проведет 14-й сезон в НФЛ и останется в «Канзас-Сити». По данным инсайдеров NFL Network, игрок отказался от более выгодных предложений на рынке свободных агентов, чтобы продолжить карьеру в составе «Чифс».

Келси был выбран «Канзас-Сити Чифс» в третьем раунде драфта-2013 и всю карьеру провел в составе этой команды. Он является трехкратным победителем Супербоула и 11 раз попадал в Матч звезд.

В сезоне-2025 тайт-энд сделал 76 приемов на 851 ярд. Это его наименьшие показатели за последние десять лет.