«Лас-Вегас» обменял квотербека Джино Смита в «Нью-Йорк Джетс»

Таким образом «Лас-Вегас» поднимется на драфте с 228-й на 208-ю позицию. «Рейдерс» возьмут на себя большую часть зарплаты квотербека, а «Джетс» будут платить ему чуть больше минимальной зарплаты ветерана.
«Это момент, когда все возвращается к началу. Я рад снова оказаться там, где началась моя карьера. С нетерпением жду знакомства с новыми партнерами по команде и тренерами, а также встречи с болельщиками», — сказал Смит.
Смит возвращается в клуб, который выбрал его во втором раунде драфта-2013. В «Джетс» квотербек провел четыре сезона. За это время он сыграл 46 матчей (29 — в стартовом составе), набрав 6276 ярдов пасом, 28 тачдаунов и 36 перехватов.