Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нью-Ингленд» подписал экс-ресивера «Грин-Бэй» Ромео Дабса

«Нью-Ингленд Пэтриотс» договорились о контракте с принимающим Ромео Дабсом, ранее выступавшим за «Грин-Бэй Пэкерс». Соглашение рассчитано на четыре года на сумму около $70 млн.

Источник: Спортс"

25-летний Дабс провел первые четыре сезона карьеры в «Грин-Бэй Пэкерс». За это время он сыграл 59 матчей (50 — в стартовом составе), сделав 202 приема на 2424 ярда и занеся 21 тачдаун.

Ранее «Нью-Ингленд» уже усилил нападение, подписав гардa Элайджу Вира-Такера (3 года, $42 млн, $21 млн гарантированы) и фуллбека Реджи Гиллиама (3 года, до $12 млн, $6 млн гарантированы). Кроме того, клуб подписал ди-тэкла Дремонта Джонса (3 года, $39,5 млн).

На прошлой неделе «Пэтриотс» отчислили принимающего Стефона Диггса.