«Нью-Ингленд» подписал экс-ресивера «Грин-Бэй» Ромео Дабса

25-летний Дабс провел первые четыре сезона карьеры в «Грин-Бэй Пэкерс». За это время он сыграл 59 матчей (50 — в стартовом составе), сделав 202 приема на 2424 ярда и занеся 21 тачдаун.
Ранее «Нью-Ингленд» уже усилил нападение, подписав гардa Элайджу Вира-Такера (3 года, $42 млн, $21 млн гарантированы) и фуллбека Реджи Гиллиама (3 года, до $12 млн, $6 млн гарантированы). Кроме того, клуб подписал ди-тэкла Дремонта Джонса (3 года, $39,5 млн).
На прошлой неделе «Пэтриотс» отчислили принимающего Стефона Диггса.