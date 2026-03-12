Ричмонд
Трэвис Келси: «Тейлор Свифт помогла мне принять решение продолжить карьеру»

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси заявил, что певица Тейлор Свифт сыграла важную роль в его решении провести 14-й сезон в НФЛ. Об этом он рассказал в эфире шоу Пэта Макафи на ESPN.

Источник: Zuma/TASS

По словам Келси, его вдохновляет отношение Свифт к работе и ее стремление постоянно развиваться в профессии.

«Без сомнений, нас объединяет любовь к тому, чем мы занимаемся. Удивительно видеть, как она снова и снова возвращается к работе, находит новые темы для песен, новые мелодии и при этом сохраняет ту же радость от своего дела», — сказал Келси.

Келси отметил, что наблюдая за тем, как его невеста продолжает активно работать и развиваться, он понял, что тоже не готов завершать карьеру.

«Конечно, это мотивирует. Когда видишь это, особенно от своей невесты, начинаешь думать: знаете что, я тоже еще не закончил. У меня еще есть идеи и силы играть», — добавил он.

36-летний Келси ранее подписал новый контракт с «Канзас-Сити» на один сезон.