«Балтимор» подписал контракт с Треем Хендриксоном на $112 млн

30-летний Хендриксон провел последние сезоны в «Цинциннати Бенгалс». С 2023 года он оформил 39 сэков — третий результат в НФЛ за этот период. В сезонах 2023−2024 он суммарно сделал 35 сэков и стал одним из пяти игроков в истории лиги с не менее чем 17 сэками в двух сезонах подряд.