«Балтимор» подписал контракт с Треем Хендриксоном на $112 млн

Ранее «Балтимор» отказался от обмена эдж-рашера «Лас-Вегас Рейдерс» Макса Кросби. Клуб вышел из сделки, предусматривавшей два выбора в первом раунде драфта, из-за результатов медицинского обследования игрока.
30-летний Хендриксон провел последние сезоны в «Цинциннати Бенгалс». С 2023 года он оформил 39 сэков — третий результат в НФЛ за этот период. В сезонах 2023−2024 он суммарно сделал 35 сэков и стал одним из пяти игроков в истории лиги с не менее чем 17 сэками в двух сезонах подряд.
Контракт рассчитан в среднем на $28 млн за сезон. По этому показателю Хендриксон занимает 11-е место среди эдж-рашеров НФЛ, располагаясь чуть ниже защитника «Нью-Йорк Джайентс» Брайана Бернса.