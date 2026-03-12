Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Индианаполис» продлил контракт с Дэниелом Джонсом на два года. Квотербек заработает $50 млн в первый сезон

«Индианаполис Колтс» продлили контракт с квотербеком Дэниелом Джонсом на два года и $88 млн. Соглашение будет действовать до конца сезона-2027.

Источник: Спортс"

В первый год по новому контракту Джонс заработает $50 млн. В 2027 году его зарплата составит $38 млн, из которых $10 млн гарантированы. Общий объем гарантированных выплат превышает $60 млн, а с учетом бонусов сумма соглашения может вырасти до $100 млн.

Контракт был согласован после того, как «Индианаполис» применил к игроку транзишн-тег. Стороны продолжали переговоры о долгосрочном соглашении и достигли договоренности до дедлайна.

«Я очень рад вернуться и благодарен за возможность снова быть частью “Колтс”. Я хотел остаться здесь. Ситуация с транзишн-тегом получилась интересной, но я всегда хотел быть здесь и верил, что все получится», — сказал Джонс в эфире шоу Пэта Макафи.

В прошлом сезоне Джонс провел 13 матчей за «Индианаполис». Он набрал 3101 пасовый ярд, бросил 19 тачдаунов при 8 перехватах, реализовал 68,0% передач, а также занес 5 тачдаунов на выносе.