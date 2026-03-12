«Индианаполис» продлил контракт с Дэниелом Джонсом на два года. Квотербек заработает $50 млн в первый сезон

«Я очень рад вернуться и благодарен за возможность снова быть частью “Колтс”. Я хотел остаться здесь. Ситуация с транзишн-тегом получилась интересной, но я всегда хотел быть здесь и верил, что все получится», — сказал Джонс в эфире шоу Пэта Макафи.